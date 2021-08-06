99-летняя спортсменка раскрыла секрет долголетия

99-летняя Эдит Мервей-Трейна (Edith Murway-Traina) из США стала старейшим пауэрлифтером в мире и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

8 августа 2021 года бывшей учительнице танцев Мервей-Трейна исполнится 100 лет. Юбилей американка встретит в статусе рекордсменки. Она до сих пор участвует в спортивных соревнованиях по пауэрлифтингу и поднимает от 18 до 68 килограммов.

Именно благодаря танцам на тот момент 91-летняя Эдит познакомилась с Кармен Гутворт (Carmen Gutworth). Новая знакомая пригласила ее в тренажерный зал. «Пока я наблюдала за людьми в зале, я тоже решила попробовать поднять парочку штанг. Потом я начала регулярно заниматься и попала в одну команду с Кармен», — рассказала рекордсменка.

Вскоре Мервей-Трейна начала собирать трофеи многочисленных соревнований. Рекордсменка призналась, что за последние несколько лет получила столько наград, что у нее не хватало для них места в доме. «Она поднимала штангу, как будто это была ее сумочка. Она никогда не сдается, а трудности только закаляют ее», — восхитилась подругой Гутворт.

«За последние десять лет я стала понимать необходимость принимать людей такими, какие они есть. Я думаю, это самое прекрасное, что есть в мире, и именно благодаря этому я продолжаю жить», — заключила Мервей-Трейна.

Ранее сообщалось, что 112-летний Эмилио Флорес Маркес (Emilio Flores Marquez) из Пуэрто-Рико вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире из ныне живущих и раскрыл секрет долголетия. По словам Эмилио Флорес Маркеса, секрет его долголетия в том, что он всегда выбирал любовь, а не ненависть.