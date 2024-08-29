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01:05, 29 августа 2024Мир

Адвокат Дурова ответил на обвинения в адрес основателя Telegram

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения в адрес клиента

Кадр:Telegram-канал Shot

Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински прокомментировал обвинение в адрес своего клиента, назвав их абсурдными. Его слова передает AFP.

«Совершенно абсурдно думать, что глава социальной сети может быть вовлечен в преступные действия, которые будут совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями», — сказал адвокат.

Давид-Оливье Камински подчеркнул, что Telegram модерируется в соответствии с теми же стандартами, что и другие соцсети.

28 августа Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Прокуратура обвиняет предпринимателя в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

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      Сергей Грехов
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