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03:00, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Адвокат Дурова ответил на вопрос о внесении залога

Адвокат Дурова Камински: глава Telegram внесет залог в размере пяти млн евро
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински ответил на вопрос, внес ли бизнесмен залог в размере пять миллионов евро. Его слова приводит РИА Новости.

Камински заверил, что Дуров внесет залог, запрошенный правосудием Франции. «Да, залог будет внесен в ближайшее время», — отметил юрист.

Ранее сообщалось, что Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Кроме того, он должен внести залог в размере пяти миллионов евро. С таким заявлением выступила прокуратура Парижа.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.

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      Марина Совина
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