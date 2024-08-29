Адвокат Дурова ответил на вопрос о внесении залога

Адвокат Дурова Камински: глава Telegram внесет залог в размере пяти млн евро

Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински ответил на вопрос, внес ли бизнесмен залог в размере пять миллионов евро. Его слова приводит РИА Новости.

Камински заверил, что Дуров внесет залог, запрошенный правосудием Франции. «Да, залог будет внесен в ближайшее время», — отметил юрист.

Ранее сообщалось, что Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Кроме того, он должен внести залог в размере пяти миллионов евро. С таким заявлением выступила прокуратура Парижа.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.