Агент Захаряна раскрыл реакцию «Реала Сосьедад» на травмы россиянина

Агент Захаряна Голубин заявил, что «Реал Сосьедад» не беспокоят травмы игрока

Геннадий Голубин, агент полузащитника сборной России и «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, раскрыл реакцию руководства испанской команды на травмы хавбека. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

По словам Голубина, у представителей клуба из Сан-Себастьяна нет обеспокоенности по данному вопросу. «Также нет никакого недоверия, все остальное домыслы», — заявил он.

В июле Захарян получил травму сухожилия на тренировке. Россиянин продолжает восстановление и пока не играл за «Реал Сосьедад» в этом сезоне.

В минувшем сезоне 21-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей во всех турнирах. Атакующий полузащитник забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2029 года.