Аксенов прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область

Глава Крыма Аксенов о вторжении ВСУ в Курскую область: надо было предвидеть

Возможность вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область надо было предвидеть. Так в эфире телеканала «Крым24» ситуацию в регионе прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.

Как заявил чиновник, сейчас — не время детально обсуждать ситуацию, однако позже к этому следует вернуться. «Оценки по этой картине будут даны (...) Управление — это искусство предвидения. И предвидеть, что враг может пересечь границу, надо было тем лицам, которые за это отвечают», — прокомментировал положение в Курской области Аксенов.

Глава Крыма добавил, что в ситуации с вторжением ВСУ есть «субъективные вопросы», не уточнив, о каких именно вопросах идет речь.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента начала атаки на этот регион прошло более трех недель. 27 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию и назвал ситуацию на ней серьезной.