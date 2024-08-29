Акула-людоед напала на рыбацкую лодку и попала на видео

Акула-людоед напала на рыбацкую лодку у берегов Австралии

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, попыталась откусить часть рыбацкой лодки у берегов Австралии и попала на видео. Об этом пишет 9news.com.au.

Джо Кук и Джейден Грейс ловили луцианов, когда вокруг их судна стала кружить пятиметровая акула. Она преследовала мужчин около часа. «Сначала я немного волновался, да, это было довольно безумно», — поделился эмоциями Грейс.

Рыбакам удалось с помощью камеры GoPro снять, как в какой-то момент акула напала на их лодку. Хищная рыба укусила борт судна, но оставила на нем только царапины.

Кук назвал встречу с акулой лучшим, что с ним случалось в прибрежном районе Саншайн-Кост. По словам мужчин, животное не показалось им особо агрессивным. Из-за вздутого живота акулы они даже предположили, что она беременна.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния за рыбаками на байдарках увязалась акула-людоед. «Мы каким-то образом увели ее в сторону тюленей и еще час или два оглядывались и смотрели, не вернулась ли она. Но все было нормально», — рассказал один из очевидцев.

