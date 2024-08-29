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17:52, 29 августа 2024Силовые структуры

Арестованный за мошенничество экс-замминистра обороны Попов отказался признать вину

Экс-замминистра обороны Попов не признал вины в особо крупном мошенничестве
Павел Попов

Павел Попов. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Экс-замминистра обороны Павел Попов не признал своей вины в инкриминируемом ему преступлении. Об этом в четверг, 29 августа, со ссылкой на защитника обвиняемого сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, генерал армии запаса отказался признавать себя виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Слушанья об аресте высокопоставленного военного в 235-м гарнизонном военном суде в Москве прошли в закрытом режиме.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Попова на два месяца в СИЗО.

Генерала армии запаса Павла Попова задержали 29 августа по делу о мошенничестве, которое связывают с обслуживанием и работой парка «Патриот». Попов контролировал эту работу в 2021-2024 годах.

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      Владимир Седов
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