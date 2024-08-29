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19:12, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев рассказал о любви к культовой советской программе

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что в детстве любил смотреть культовый тележурнал «Международная панорама» на советском телевидении. Об этом он заявил в беседе с блогером Алексеем Антоновым, видео вышло во «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что в «Международной панораме», которая освещала зарубежные инфоповоды, часто выходили критические репортажи о событиях и ЧП в западных странах. Однако он при просмотре таких сюжетов любил обращать внимание на задний план и детали в видео с места происшествия.

«Кадры — в Багдаде взорвался самоубийца. (...) Смотришь на задний план, а там поехало такси. Значит, кто-то же пользуется транспортом, платит таксистам. Какой-то еще магазинчик, какая-то витринка, какие-то стульчики. Значит, там кафешка была летняя. Ты видишь вот эти все признаки жизни», — привел он пример.

Лебедев неоднократно критиковал современное российское телевидение. Так, ранее он заявил, что не смотрит телевизор, и назвал отечественные передачи невыносимыми. По его мнению, английские и немецкие телепрограммы лучше российских.

Перед этим дизайнер назвал отечественные телешоу «трешем для селюков». В качестве примера более качественных передач Лебедев привел проекты британского телеканала «Би-би-си».

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      Маргарита Щигарева
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