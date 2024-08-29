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17:18, 29 августа 2024Культура

Автор песни про Путина обвинил Пугачеву в плагиате

Автор «Владимир Путин — молодец!» Олег Лихачев обвинил Аллу Пугачеву в плагиате
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

Композитор Олег Лихачев, написавший песню «Владимир Путин — молодец!», заявил, что Алла Пугачева украла у него музыку. Об этом он сообщил изданию mk.ru.

Речь идет о песне Примадонны «Нас бьют, мы летаем», вышедшей в 2014 году. Аранжировка в треке напоминает мелодию песни Лихачева «Орден Мужества посмертно», выпущенной годом ранее.

«Как-то мне сказали, что я слизал у Пугачевой песню. Послушал «Нас бьют, мы летаем» и свою «Орден Мужества посмертно»: до боли близкая мелодия в припеве. В конце 2013 года активно рассылал свою песню в продюсерские центры», — сказал артист.

Также он добавил, что не отказался бы от денежного награждения за использование его музыки, намекнув, что готов обратиться в суд.

«Желательно, чтобы Алла Борисовна поделилась роялти. До суда доводить не хочется», — сообщил Лихачев.

Ранее стало известно, что Пугачеву обвинили в краже песни «Паромщик», которая изначально предназначалась для Валерия Леонтьева.

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      Андрей Шеньшаков
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