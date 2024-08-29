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16:25, 29 августа 2024Из жизни

Бесконтрольно расплодившиеся свиньи захватили город на Урале

На Урале стадо свиней захватило город и стало бесконтрольно размножаться

На Урале стадо свиней захватило город. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

В городе Ревда свиньи местного фермера Анатолия Луткова с прошлого года стали гулять по городу. Расплодившиеся животные разоряют огороды, загрязняют водоемы и улицы. По словам мужчины, он уже давно перестал контролировать численность стада, которое бесконтрольно размножается прямо в городских условиях. Чиновники и полиция ведут беседы с Лутковым, но никакого результата это не приносит.

Жители Ревды регулярно снимают видео со свиньями и поросятами и выкладывают их в соцсети. За последние полгода в полицию поступило девять обращений от горожан. Два из них — в связи с ДТП: животные выбегают на дорогу и бросаются под машины, водители не успевают тормозить. Этим летом отдельные особи стали переходить улицы по пешеходным переходам.

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      Антонина Черташ
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