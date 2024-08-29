Бежавший из Польши судья раскрыл причины задержания Дурова во Франции

Экс-судья Шмидт: Запад добивается от Дурова доступа к данным пользователей

Запад добивается от основателя Telegram Павла Дурова получения доступа к данным пользователей. Причины задержания предпринимателя в своем Telegram-канале раскрыл бывший польский судья Томаш Шмидт, бежавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы.

«Отказ [Дурова] от российского гражданства ему ничуть не помог, и французские, да и не только французские службы рассчитывают на его сотрудничество в получении данных пользователей и содержания разговоров в Telegram», — написал он.

Экс-судья пошутил, что «"демократия" в ЕС хороша как никогда». «Интересно будет посмотреть, чем закончится авантюра с Павлом Дуровым, ведь президент Франции Эммануэль Макрон уже дал понять, что решать будет "не он", а "свободные" суды Франции», — добавил он.

Ранее стало известно, что Дурова освободили из-под стражи под залог. Его взяли под судебный надзор и запретили ему покидать территорию Франции.

Предприниматель обвиняется во Франции в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. По мнению следователей, он является соучастником незаконной деятельности в Telegram — они связывают это с политикой модерации мессенджера. Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа.