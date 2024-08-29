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08:31, 29 августа 2024Бывший СССР

Часть Харькова осталась без света после взрывов

Харьковоблэнерго: часть Харькова осталась без света после взрывов

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Часть районов Харькова после взрывов, которые произошли в ночь на 29 августа, осталась без света. Об этом сообщила энергетическая компания «Харьковоблэнерго» в своем Telegram-канале.

«Уважаемые харьковчане! Вследствие вражеских обстрелов в части некоторых районов города произошли отключения электроснабжения», — говорится в сообщении организации.

По данным компании, энергетики обладают всей информацией о произошедшем. Отмечается, что они уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные поразили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в Харьковской области. По его словам, было уничтожено множество бойцов украинской армии, а за раненым приехали более двух десятков машин скорой помощи.

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      Александр Курбатов
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