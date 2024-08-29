Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:44, 29 августа 2024Бывший СССР

Российские военные поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Лебедев: ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал о поражении ВС РФ пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

«Один из итогов: накрыли пункт временной дислокации. Очень много погибших, за ранеными приехало более двух десятков скорых», — заявил он.

Лебедев уточнил, что взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области, включая поселок Жуковского. По его словам, произошла детонация боекомплектов, загруженных на автомобили.

Ранее попавший в плен украинский военнослужащий рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на противопоказания по состоянию здоровья и постоянно трясущиеся руки. Его забрали на службу в Тернопольском районе по дороге из церкви.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США признали успехи России. Замглавы ЦРУ заявил о продвижении российских сил к Покровску

      Обвиняемые в подрыве Крымского моста начали знакомиться с делом

      Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать Крым безэкипажными катерами

      Российские военные поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

      В МИД назвали количество идентифицированных наемников ВСУ

      Украина пыталась ударить по трем регионам России

      Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Севастополь

      Россиянин описал жизнь пенсионеров в Германии фразой «наши крепко позавидуют немецким»

      Житель рассказал об обстреле ВСУ обесточенных домов в Курской области

      Клаудия Шиффер показала видео в откровенном купальнике в честь 54-летия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше