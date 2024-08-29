Лебедев: ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал о поражении ВС РФ пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

«Один из итогов: накрыли пункт временной дислокации. Очень много погибших, за ранеными приехало более двух десятков скорых», — заявил он.

Лебедев уточнил, что взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области, включая поселок Жуковского. По его словам, произошла детонация боекомплектов, загруженных на автомобили.

Ранее попавший в плен украинский военнослужащий рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на противопоказания по состоянию здоровья и постоянно трясущиеся руки. Его забрали на службу в Тернопольском районе по дороге из церкви.