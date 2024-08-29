Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:09, 29 августа 2024Бывший СССР

Пленный с тремором рук рассказал о попадании в ВСУ

Пленный Залишняк заявил, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на тремор рук

Фото: Globallookpress.com

Попавший в плен украинский военнослужащий Богдан Залишняк рассказал, что его мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на противопоказания по состоянию здоровья и постоянно трясущиеся руки. Об этом пишет РИА Новости.

Его забрали на службу в Тернопольском районе по дороге из церкви. Мужчину отправили в терроториальную оборону охранять мосты, а в начале марта 2024 года его роту перевели в стрелковый батальон, подчиняющийся 53-й бригаде ВСУ.

При этом у пленного тремор рук, он не может держать не только оружие, но даже ложку. «Если первое на обед дадут, то я так выпью… двумя руками я выпью», — отметил он.

Ранее стало известно, что мобилизованные в ВСУ заключенные подписывают контракты, чтобы выйти из мест лишения свободы, но не хотят служить и выполнять приказы командования.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Беспринципная страусиная позиция». Россия в ООН обвинила Запад в нежелании замечать атаки ВСУ на ядерные объекты

      В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

      В ЦРУ признали контакты с Украиной по операции в Курской области

      В ГД предложили отменить штрафы за превышение скорости для жителей приграничных областей

      «Роскосмос» представит в Египте макет спутника «Беркут-ВР»

      22-летняя дочь Синди Кроуфорд позагорала в бикини

      Пленный с тремором рук рассказал о попадании в ВСУ

      Порноактриса с неконтролируемо растущей грудью пожаловалась на травлю из-за нее

      Военный аналитик рассказал об оперативном кризисе ВСУ в Донбассе

      В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше