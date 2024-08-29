Пленный с тремором рук рассказал о попадании в ВСУ

Пленный Залишняк заявил, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на тремор рук

Попавший в плен украинский военнослужащий Богдан Залишняк рассказал, что его мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на противопоказания по состоянию здоровья и постоянно трясущиеся руки. Об этом пишет РИА Новости.

Его забрали на службу в Тернопольском районе по дороге из церкви. Мужчину отправили в терроториальную оборону охранять мосты, а в начале марта 2024 года его роту перевели в стрелковый батальон, подчиняющийся 53-й бригаде ВСУ.

При этом у пленного тремор рук, он не может держать не только оружие, но даже ложку. «Если первое на обед дадут, то я так выпью… двумя руками я выпью», — отметил он.

Ранее стало известно, что мобилизованные в ВСУ заключенные подписывают контракты, чтобы выйти из мест лишения свободы, но не хотят служить и выполнять приказы командования.