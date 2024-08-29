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09:00, 29 августа 2024Россия

Два человека пострадали при обстреле ВСУ российского города

Гладков: два человека пострадали, один не выжил при ударе ВСУ по Шебекино

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Два человека пострадали, еще один получил несовместимые с жизнью травмы в результате удара Вооруженных сил Украины по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительной информации, ранены 2 мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.

Из-за атаки со стороны ВСУ, по его словам, оказалось повреждено здание и социальный объект, также загорелось легковое авто. Пожарные борются с огнем, информация о последствиях удара уточняется.

В ночь на четверг, 29 августа, ВСУ также пытались атаковать Белгородскую область — там силы ПВО сбили беспилотник. Как отчитались в Минобороны, еще три дрона перехватили над Крымом, два — над Брянской областью. В Черном море также уничтожили три безэкипажных катера ВСУ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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