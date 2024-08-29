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09:57, 29 августа 2024Силовые структуры

Двое контрабандистов попались ФСБ с 43 килограммами гашиша

ФСБ и КНБ Казахстана задержали 2 наркодилеров с 43 кг гашиша из Центральной Азии

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ России и Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан провели совместную операцию по пресечению канала контрабанды наркотиков из стран Центрально-Азиатского региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области и предоставили оперативное видео.

Задержаны два контрабандиста с партией гашиша весом 43 килограмма. Его планировали сбывать на территории Уральского федерального округа.

На кадрах видны сотрудники силовых структур и двое мужчин. В багажнике их машины находилась сумка с наркотиком.

Задержанные 1963 и 1957 годов рождения, оба неработающие ранее судимые граждане России. Они, по данным ФСБ, входят в международную организованную преступную группу. Следователи ФСБ возбудили в отношении них уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Задержанным предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

28 августа сообщалось, что в Химках правоохранители нашли 200 «наркотических» фаллоимитаторов в квартире.

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      Любовь Ширижик
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