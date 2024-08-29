Двое россиян отправились в ущелье в Сочи и едва не лишились жизни

KP.RU: спасатели шесть часов вытаскивали из ущелья в Сочи двух россиян

Двое любителей каньонинга из Сочи отправились в Навалищенское ущелье и едва не лишились жизни. Подробностями истории поделился портал KP.RU.

По данным источника, спустя час после начала маршрута туристы поняли, что недооценили свои силы: бурное течение реки Большая Хоста и высокий уровень воды не позволили им завершить путь и выйти из каньона. Вечером россияне сообщили в службу 112 о произошедшем, и сотрудники МЧС выдвинулись на их поиски.

Операция продолжилась и в ночное время, так как был риск, что потерявшиеся могут не дожить до утра. В конце концов спасатели обнаружили экстремалов в ущелье на высоте 15 метров над водой. Чтобы вытащить молодых людей оттуда, им понадобилось более шести часов. При эвакуации использовались страховочные перила.

Туристы рассказали спасателям, что пытались самостоятельно выбраться из каньона по вертикальным скальным уступам, но их снаряжения оказалось недостаточно. До этого они уже занимались каньонингом, но решили впервые пройти Навалищенское ущелье по большой воде. Один из участков маршрута стал непроходимым из-за веток, которые принесли сильные ливни.

Ранее двое туристов сорвались с 30-метровой высоты в Красноярском крае. Они приземлились в расщелину и провели там всю ночь, мучаясь от холода и боли.