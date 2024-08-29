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09:26, 29 августа 2024Ценности

Эмили Ратаковски снялась в откровенном костюме для рекламы

Эмили Ратаковски снялась в топе с глубоким декольте для рекламы Kurt Geiger

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном костюме для рекламы британского бренда Kurt Geiger. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

На размещенных кадрах 33-летняя манекенщица предстала в наряде из денима, состоящем из мини-юбки и укороченного топа на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело и стройные ноги.

Кроме того, Ратаковски надела черные ботинки с золотым носком. Свой образ она завершила маленькой черной сумкой.

Ранее в августе папарацци сняли Эмили Ратаковски на прогулке в облегающем топе без бюстгальтера. Манекенщица вышла с псом Коломбо на прогулку, выбрав светло-серый наряд.

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      Екатерина Ештокина
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