ФСБ сообщила о применении спецслужбами Украины шпионской техники при планировании терактов

Шпионская техника применялась спецслужбами Украины при планировании терактов

В ФСБ России рассказали о том, что шпионская спецтехника применялась спецслужбами Украины при планировании терактов и диверсий на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предоставленное агентству видео представителя ФСБ России.

По словам представителя ФСБ России, имеющиеся факты свидетельствуют об использовании реализуемой спецтехники на территории страны в целях, направленных против безопасности государства, получения секретных сведений, коммерческой и другой охраняемой законом тайны и персональных данных россиян. Он сказал, что в ряде случаев фиксировалось задействование спецтехсредств спецслужбами Украины при планировании диверсионно-террористических актов. Отмечается, что анализ оперативной обстановки свидетельствует о расширении преступной активности нелегальных предпринимателей, которые организуют нелегальный ввоз в Россию и массовый сбыт подобного рода класса технических устройств широкому кругу лиц.