Изъятая МВД и ФСБ шпионская аппаратура попала на видео

Волк: МВД и ФСБ изъяли 3 тыс. шпионских гаджетов, задержан продавец

Сотрудники МВД и ФСБ изъяли из незаконного оборота 3000 единиц шпионской аппаратуры и задержали их продавца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видны коробки с гаджетами на полках склада.

По данным Бюро специальных технических мероприятий МВД, изъятые электронные устройства предназначались для негласного сбора информации. Среди них ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки, игрушки, мини-диктофоны, флеш-накопители, в которых была замаскирована видеозаписывающая аппаратура. Гаджеты поступали в Россию из-за рубежа и продавались на маркетплейсах и в торговых павильонах на западе Москвы.

Задержанный мужчина реализовывал нелегальные товары без соответствующих лицензий и разрешительных документов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). В прошлом он уже был судим.

Ранее ФСБ задержала в Челябинске продавца шпионских гаджетов.