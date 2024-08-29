Хакеры взломали аккаунт Мбаппе и оскорбили Месси

Mirror: хакеры взломали аккаунт Килиана Мбаппе и оскорбили Лионеля Месси

Аккаунт форварда мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает Mirror.

Неизвестные после взлома страницы разместили от лица нападающего оскорбительные сообщения в адрес капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, посты в поддержку Палестины, а также оскорбили несколько клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позже записи были удалены.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел три матча во всех турнирах за «Реал». Он отметился одним забитым мячом.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально он был представлен 16 июля. Отмечалось, что нападающий получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.