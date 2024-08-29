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12:32, 29 августа 2024Наука и техника

iPhone получат больше памяти в 2025 году

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат 12 гигабайт для продвинутой работы ИИ

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В 2025 году компания Apple значительно увеличит объем оперативной памяти новых iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известного инсайдера Phone Chip Expert.

По информации инсайдера, все модели серии iPhone 17 получат больше оперативной памяти, чем предшественники. Так, базовые iPhone 17 и 17 Plus будут иметь 8 гигабайт памяти, флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max выйдут с 12 гигабайтами памяти. Для сравнения, актуальные iPhone 15 и 15 Plus вышли с 6 гигабайтами, 15 Pro и 15 Pro Max — 8 гигабайтами оперативной памяти.

Главной причиной апгрейда инсайдер назвал новые и более продвинутые функции искусственного интеллекта (ИИ), которые появятся на смартфонах Apple в следующем поколении. «Поэтому если вы планируете пользоваться ИИ на смартфоне, лучше подождать до 2025 года и купить iPhone 17», — подчеркнул Phone Chip Expert.

Больший набор памяти необходим и для того, чтобы устройство могло обрабатывать запросы пользователя локально, то есть с использованием мощностей гаджета. В противном случае смартфону придется передавать данные в интернет.

В конце августа корпорация Apple сообщила о том, что осенняя презентация продуктов состоится 9 сентября. Мероприятие пройдет в 20:00 по Москве, на презентации должны представить смартфоны серии iPhone 16.

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      Андрей Ставицкий
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