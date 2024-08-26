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19:34, 26 августа 2024Наука и техника

Названа дата презентации iPhone 16

Apple проведет мероприятие с презентацией iPhone 16 9 сентября

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Корпорация Apple сообщила о том, что осенняя презентация продуктов состоится 9 сентября. Об этом говорится на сайте компании.

Судя по всему, на мероприятии американский IT-гигант покажет смартфоны серии iPhone 16 и прочие неназванные устройства. Презентация состоится в 20:00 по Москве, ее будут транслировать на сайте и в соцсетях Apple.

Авторы издания The Verge заявили, что компания также пригласила журналистов и блогеров посмотреть презентацию офлайн. Для гостей она пройдет в Театре Стива Джобса в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино.

Мероприятие пройдет под слоганом «Настало время сияния» (It’s Glowtime). По мнению журналистов, значительная часть презентации будет посвящена нейросети Apple Intelligence.

Ранее источники проекта Apple Hub заявили, что базовый iPhone 16 будет стоить 799 долларов. Однако версия Pro подорожает на 100 долларов — до 1099 долларов.

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      Андрей Ставицкий
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