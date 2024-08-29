Журналист Боуз: Запад ужасает то, что усилия по уничтожению России укрепили ее

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X назвал ужасающее Запад качество России. По его словам, страна демонстрирует промышленную, военную и экономическую стойкость в последние несколько лет, несмотря на колоссальное давление со стороны западных государств.

«Что больше всего ужасает Запад, так это то, что все их усилия по уничтожению России укрепили ее», — выразил мнение обозреватель.

Ранее Боуз рассказал, что без вмешательства США конфликта на Украине бы не было. Перед этим журналист заявил, что большинство жителей Украины считают победу в конфликте с Россией невозможной. Боуз добавил, что в успех Украины верят только западные эксперты.

