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07:13, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Ирландский журналист назвал ужасающее Запад качество России

Журналист Боуз: Запад ужасает то, что усилия по уничтожению России укрепили ее

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X назвал ужасающее Запад качество России. По его словам, страна демонстрирует промышленную, военную и экономическую стойкость в последние несколько лет, несмотря на колоссальное давление со стороны западных государств.

«Что больше всего ужасает Запад, так это то, что все их усилия по уничтожению России укрепили ее», — выразил мнение обозреватель.

Ранее Боуз рассказал, что без вмешательства США конфликта на Украине бы не было. Перед этим журналист заявил, что большинство жителей Украины считают победу в конфликте с Россией невозможной. Боуз добавил, что в успех Украины верят только западные эксперты.

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      Марина Совина
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