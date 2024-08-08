На Западе назвали виновника конфликта на Украине

Журналист Боуз заявил, что без вмешательства США не было бы конфликта на Украине

Без вмешательства США конфликта на Украине бы не было. Виновника конфликта в своем аккаунте в соцсети X назвал ирландский журналист Чей Боуз.

«Нет вмешательства США на Украине, нет конфликта на Украине. Все очень просто», — написал западный журналист. Боуз заявил, что именно из-за действий Вашингтона Украина оказалась в нынешних обстоятельствах.

Ранее Боуз раскритиковал украинские законы и назвали страну диктатурой Владимира Зеленского. Он высказался о происходящем на Украине фразой «актер пишет собственный сценарий».

Перед этим журналист заявил, что большинство жителей Украины считают победу в конфликте с Россией невозможной. Боуз добавил, что в успех Украины верят только западные эксперты.