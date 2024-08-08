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11:51, 8 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали виновника конфликта на Украине

Журналист Боуз заявил, что без вмешательства США не было бы конфликта на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Без вмешательства США конфликта на Украине бы не было. Виновника конфликта в своем аккаунте в соцсети X назвал ирландский журналист Чей Боуз.

«Нет вмешательства США на Украине, нет конфликта на Украине. Все очень просто», — написал западный журналист. Боуз заявил, что именно из-за действий Вашингтона Украина оказалась в нынешних обстоятельствах.

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Ранее Боуз раскритиковал украинские законы и назвали страну диктатурой Владимира Зеленского. Он высказался о происходящем на Украине фразой «актер пишет собственный сценарий».

Перед этим журналист заявил, что большинство жителей Украины считают победу в конфликте с Россией невозможной. Боуз добавил, что в успех Украины верят только западные эксперты.

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      Олег Давыдов
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