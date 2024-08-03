Журналист Боуз назвал Украину диктатурой с удобными Зеленскому законами

Президент Украины Владимир Зеленский подмял под себя всю законодательную деятельность республики и использует ее для достижения личных политических целей. Деятельность главы государства раскритиковал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Боуз напомнил, что на Украине приняты законы против языка и церкви. «Законы, не позволяющие его гражданам вырваться из его диктатуры. Теперь он принял закон, согласно которому Украина не обязана платить по долгам», — подчеркнул журналист.

«Актер пишет свой собственный сценарий», — высказался о Зеленском Боуз.

Ранее на Украине объяснили слова Зеленского о готовности к переговорам. Издание «Страна» утверждает, что это вовсе не означает окончания боевых действий. Там отметили, что для прекращения огня необходимо достичь устраивающего обе стороны соглашения, чего сейчас нет.

