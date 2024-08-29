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16:23, 29 августа 2024Россия

Кадыров показал видео удара отряда «Аида» по технике ВСУ в Курской области

Кадыров опубликовал видео уничтожения техники ВСУ в Курской области

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал новое видео уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суджанском направлении Курской области отрядом «Аида» из спецназа «Ахмат». Ролик политик опубликовал в Telegram.

На кадрах с камеры объективного контроля, установленной, вероятно, на беспилотнике, видно, как он приближается к украинскому военному автомобилю с белым треугольником на капоте, после чего съемка прерывается. Далее запечатлена уже полностью объятая огнем машина ВСУ.

Каким конкретно оружием и когда была уничтожена техника ВСУ, Кадыров не уточнил.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской реактивной системы залпового огня «Град» в Курской области барражирующим боеприпасом «Ланцет». Как уточнили в ведомстве, технику ВСУ заметили военнослужащие подразделения группировки войск «Север» в ходе разведки местности. На записи видно, как к установке подлетает снаряд, после чего объект взрывается.

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6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 28 августа, с начала вторжения пострадал 201 местный житель. Спасти не удалось 17 человек.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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