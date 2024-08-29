Модель Клаудия Шиффер показала видео в откровенном бикини в честь 54-летия

Немецкая супермодель и киноактриса Клаудия Шиффер показала видео в откровенном купальнике в честь 54-летия. Данные кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 2,3 миллиона подписчиков.

Манекенщица предстала перед камерой во время отдыха в Греции. Она позировала в белом бикини, включавшем в себя бюстгальтер пуш-ап и трусы с заниженной талией и завязками. Также знаменитость уложила волосы в конский хвост и надела солнцезащитные очки в массивной оправе в тон наряду.

Подписчики оценили ролик в комментариях. «Выглядишь потрясающе», «Прекрасная фигура! Клаудия, ты остановила время, ты прекрасна!», «Из года в год все так же красива», — восхитились поклонники.

Ранее в августе известная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова примерила нижнее белье и старую одежду перед камерой.