Роспотребнадзор заявил о мерах по профилактике инфекций в Курской области

Роспотребнадзор предпринимает меры по профилактике инфекций в Курской области

Роспотребнадзор принимает меры по недопущению возникновения массовых инфекционных заболеваний в Курской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Как отметили специалисты, в пунктах временного размещения проводится вакцинация против гриппа. «Вакцинация организована в медицинских пунктах, на сегодняшний день привиты уже более 32 процента от подлежащих иммунизации», — подчеркнули эксперты.

Ранее заместитель директора Центрального Разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены удерживать занятую часть Курской области. По его словам, украинские войска будут пытаться удерживать занятую ими часть российского региона в течение «некоторого периода времени».