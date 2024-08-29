Лавров рассказал о позиции Сенегала по Украине

Лавров: Сенегал занимает объективную позицию по Украине

Сенегал занимает объективную позицию по конфликту на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сенегала Ясин Фаль, его цитирует ТАСС.

«Конечно, мы говорили о ситуации вокруг Украины. Сенегал занимает взвешенную, принципиальную, объективную позицию», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия ценит эту позицию. Лавров заверил, что российская сторона продолжит информировать Сенегал и другие страны Глобального Юга и Востока о текущей ситуации, а также делиться ее оценкой.

По итогам переговоров министр также заявил, что Москва готова помогать своим партнерам из африканских стран в укреплении их обороноспособности.

