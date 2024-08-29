Лавров заявил о готовности России помогать Африке в укреплении обороноспособности

Лавров: РФ готова помогать африканским партнерам в укреплении обороноспособности

Москва готова помогать своим партнерам из африканских стран в укреплении их обороноспособности. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Россия готова содействовать и Сенегалу, и другим африканским странам в укреплении своей обороноспособности, повышении антитеррористической готовности вооруженных сил и специальных служб», — сказал глава МИД России по итогам переговоров со своей коллегой из Сенегала Ясин Фалл.

В ходе переговоров Лавров обсудил с Фалл основные направления двустороннего сотрудничества. Особенное внимание стороны уделили торгово-экономическим связям. Россия будет сотрудничать с африканской страной в области развития энергетики и инфраструктуры, геологоразведки, а также освоения запасов минерального сырья.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что африканские государства занимаются закупками у Москвы различных видов оружия. По его словам, при этом они не опасаются какого-либо давления со стороны Запада.