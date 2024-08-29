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23:08, 29 августа 2024Экономика

Автомобилистам дали советы по борьбе с масложором

«За рулем»: к перерасходу масла приводят изношенные сальники клапанов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

К повышенному расходу масла в двигателе нередко приводят изношенные или затвердевшие сальники клапанов. Это можно понять по дымлению на непрогретом моторе. Как бороться с масложором без капитального ремонта мотора, автомобилистам рассказали эксперты журнала «За рулем».

Перерасход масла может возникать, если оно выливается либо сгорает. Первая ситуация возникает из-за негерметичности в механизме: масляного фильтра, теплообменника масло-антифриз, системы подачи масла к турбокомпрессору или датчика давления масла. Масло может подтекать на стыке головки и блока цилиндров. Эти случаи особенно опасны, потому что масло выходит под давлением.

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В иных случаях оно течет не так интенсивно. Виной этому могут быть сальники коленчатого и распределительных валов, прокладки поддона и клапанной крышки, а также магистраль слива масла из турбокомпрессора. Черный выхлоп на прогретом моторе говорит о сгорании масла в цилиндрах, что могут провоцировать, например, залегшие поршневые кольца.

Масложор может возникнуть из-за низкого качества самого масла. «Расход масла после замены незаметен, а через три-четыре тысячи километров начинает расти? Это говорит о том, что масло выработало свой ресурс и нуждается в замене. Вывод: либо масло откровенно слабое по своим характеристикам, либо вы нарвались на контрафакт, либо своей манерой езды вы требуете от масла слишком многого», — поясняют автоэксперты.

Ранее автолюбителей предостерегли от дорогостоящего ремонта двигателя при обнаружении черного выхлопа. Сизый дым может валить из выхлопной трубы, к примеру, из-за небольшой закоксовки масляных колец. Такая проблема решается активным разгоном.

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      Виктория Клабукова
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