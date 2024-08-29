Посольство Мексики заявило о гибели своего гражданина на Украине

Посольство Мексики в Киеве подтвердило гибель своего гражданина на Украине

Посольство Мексики в Киеве подтвердило гибель своего гражданина Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мексиканский МИД.

Как отметили в ведомстве, мужчина не входил в состав мексиканских вооруженных сил. Мексиканское посольство на Украине поможет семье соотечественника в вопросе проведения необходимых процедур для репатриации тела.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что на данный момент на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют порядка 5,5-6 тысяч наемников.

По его словам, в помощь украинским военным направлены специалисты по радиоэлектронной борьбе, по применению специальной техники и вооружений, снайперы, диверсанты. По большей части это англичане, поляки, французы, немного немцев.