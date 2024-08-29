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08:38, 29 августа 2024Мир

Министры ЕС задумали бойкотировать встречу в Венгрии из-за «любви к России»

Politico: министры ЕС могут бойкотировать встречу в Венгрии из-за России

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Министры финансов стран Европейского союза (ЕС) могут бойкотировать встречу в Венгрии 13 сентября из-за «любви Будапешта к России». Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников европейского объединения.

По словам точников, глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью в ближайшее время должен решить состоится ли встреча. Отмечается, что на данный момент встреча все еще официально состоится.

При этом один из чиновников сказал, что происходят интенсивные контакты, чтобы оценить, сколько министров рассматривают возможность бойкота независимо от решения Донахью.

Перед переговорами министров финансов также запланировано несколько других министерских встреч, которые пройдут в Брюсселе, а не в Будапеште после того, как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель решил их перенести из Венгрии.

Источники газеты добавили, что Донахью, скорее всего, оценит настроение на переговорах в Брюсселе, прежде чем принять решение об отмене встречи.

Ранее Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах ЕС, проводимых в Венгрии во время председательства Будапешта в Совете объединения. Кроме того, финские власти отметили, что поддержка Украины является главным приоритетом страны.

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      Семен Александров
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