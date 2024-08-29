Минобороны Белоруссии расположило на границе с Украиной медицинский отряд спецназначения

Минобороны Белоруссии: на границе с Украиной развернут медотряд спецназначения

Министерство обороны Белоруссии сообщило о развертывании на границе с Украиной медицинского отряда специального назначения (МОСН). Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Подразделения Вооруженных Сил продолжают выполнять задачи по усилению государственной границы на южных рубежах нашей страны. В одном из районов развернут медицинский отряд специального назначения», — пишет Минобороны.

Отмечается, что личный состав отряда имеет многолетний опыт и уже принимал участие в международных гуманитарных миссиях, включая Сирию и Ливан.

Ранее Минобороны республики сообщило, что под руководством начальника управления территориальной обороны с 26 августа по 6 сентября пройдет второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гомельской области Белоруссии, граничащей с Украиной.