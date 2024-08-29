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12:43, 29 августа 2024Экономика

Минстрой заявил об отсутствии планов по ограничению площади строящегося жилья в России

Минстрой заявил, что не планирует ограничивать площадь строящегося жилья в РФ

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Минстрой России не планирует ограничивать площадь строящегося жилья в стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

«В настоящее время Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения каких-либо ограничений по площади на строительство жилья», — заявил представитель Минстроя.

В начале августа московские власти запретили строить однокомнатные квартиры площадью менее 28 квадратных метров и двухкомнатные — менее 44 «квадратов» без учета балконов, лоджий, террас или тамбуров. На этом фоне начали появляться предложения установить минимальный размер жилья по всей стране. Так, днем ранее стало известно, что депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с инициативой запретить строить в России квартиры площадью менее 35 квадратных метров.

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      Полина Кислицына
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