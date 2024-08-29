Модель сходила на три свидания с мужчиной и получила от него внезапное требование

Британская пинап-модель Эвилинда Адлер рассказала, как сходила на три свидания с мужчиной и получила от него внезапное требование. Историю девушки опубликовало издание Metro.

По словам Эвилинды, в одном из приложений для знакомств она наткнулась на страницу бизнесмена по имени Джон. Мужчина показался ей симпатичным и обеспеченным, они хорошо поговорили в мессенджере и отправились на свидание в дорогой ресторан. «Джон заказал стейк, а я — салат и картошку, потому что я вегетарианка. Он делал мне комплименты и смешил.

Оказалось, что он любит театр и мюзиклы и, как и я, смотрит "Игру престолов". После ужина он настоял на том, чтобы заплатить за нас обоих», — вспоминает она.

На втором свидании Джон катал Эвилинду на своей спортивной машине, а на третье пригласил на вечеринку в дом своей коллеги. На месте мужчина удивил женщину подарком — платьем для вечеринки. «Это было приятно, но мне было неловко из-за того, что он так рано начал дарить дорогие подарки. Потом меня смутило, что Джон оставил меня в доме одну с незнакомыми женщинами, чтобы поболтать на улице с коллегами-мужчинами», — призналась она.

В итоге пара провела вместе ночь, после которой Джон изменился. Он отчитал Эвилинду, когда друзья стали писать ей и спрашивать, как дела, а также повысил голос и назвал ее «поверхностной моделью с безвкусными татуировками», после чего сравнил с секс-работницей. Девушка возмутилась, вызвала такси, чтобы уехать.

Я не получала от него известий в течение следующих нескольких дней, пока он не написал мне с требованием денег. Лучший друг сказал, что мне следует пойти в полицию, но вместо этого я просто ответила: «Я не просила тебя платить за меня, и это ты назвал меня проституткой, так что, думаю, мы квиты» Эвилинда Адлер пин-ап-модель

Эвилинда заблокировала Джона, и больше мужчина с ней не связывался. Девушкам, которые ходят на свидания, модель порекомендовала прислушиваться к своей интуиции.

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