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14:09, 29 августа 2024Россия

Мощный взрыв резервуара на горящей второй день российской нефтебазе сняли на видео

Don Mash опубликовал видео с моментом взрыва на нефтебазе в Ростовской области

В сети появилось видео с моментом мощного взрыва одного из резервуаров на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области, горящей второй день после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На снятых в ночное время кадрах видно полыхающий резервуар. Во время съемки оператор также обратил внимание на специфический звук, после чего горение резко усиливается и происходит взрыв. «Уходим! Уходим! Упор лежа принять! Упали все!» — призывает один из очевидцев остальных.

Канал также сообщил, что находящимся на месте пожарным не хватает аппаратов, подающих пену для нейтрализации горящего топлива.

Ранее в администрации Каменского района заявили, что угрозы распространения огня на топливном складе нет.

Топливный склад в Каменском районе Ростовской области загорелся после атаки ВСУ 28 августа. По данным губернатора российского региона Василия Голубева, никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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