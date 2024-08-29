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10:28, 29 августа 2024Россия

Власти описали обстановку на горящем второй день из-за атаки ВСУ топливном складе

Власти: угрозы распространения огня на жилые дома в Ростовской области нет

Кадр: Telegram-канал Shot

Угрозы распространения огня на топливном складе в Каменском районе Ростовской области, который пытаются потушить второй день, нет. Об этом, описывая обстановку на месте происшествия, сообщили в районной администрации, передает РИА Новости.

«Пожар на складе продолжается, его тушат», — сообщил собеседник агентства.

В ночь на четверг, 29 августа, сообщалось о взрыве на нефтебазе. Жители рассказали, что они слышали гулкий взрыв. Причиной этого могла быть разгерметизация резервуара из-за пожара на НПЗ.

28 августа губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся топливный склад. По его данным, никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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