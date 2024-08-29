На блокпосте под Курском заметили выпускников лагеря ЧВК «Вагнер»

Дежурящий на блокпосте житель Курска Евгений сообщил, что прошел лагерь «Вагнер»

На блокпосте под Курском дежурят выпускники лагеря частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Прошедших подготовку в ЧВК заметил корреспондент «АиФ» Дмитрий Григорьев.

Из репортажа журналиста следует, что на одном из блокпостов находятся как минимум два выпускника лагеря ЧВК — житель Курска Евгений и его неназванный знакомый.

«Это вот мой клиент. Я продаю [нефтепродукты], а он покупает. Работаем и днем, и ночью. Вместе проходили подготовку в лагере ЧВК "Вагнер". Теперь вместе на блокпостах дежурим», — сообщил Евгений.

6 ноября 2022 года бизнесмен Евгений Пригожин говорил, что бойцы «Вагнер» создают центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Занимавший пост губернатора Курской области Роман Старовойт поблагодарил Пригожина за эту деятельность.

Самолет с Евгением Пригожиным разбился 23 августа 2023 года в Тверской области.