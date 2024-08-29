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10:01, 29 августа 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на быстрое продвижение российских сил

Бывший советник главы МВД Украины: ВС России быстро продвигаются на фронте

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские силы быстро продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР). На это пожаловался экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в материале для издания «Газета по-украински».

«Еще весной Новогродовку хорошо окопали и укрепили. Сейчас ее уже [заняли]. Враг за несколько недель проходит расстояния, которые раньше он мог взять только за несколько месяцев», — заявил он.

По его словам, российские войска очень быстро взяли под контроль населенный пункт. Как считает Андрусив, украинская армия терпит поражения на фронте, потому что ей не хватает людей и боеприпасов. Еще одной причиной он назвал руководство ВСУ. Андрусив отметил, что из-за плохого управления Украина теряет территории.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль села Мемрик и Калиново на покровском направлении в ДНР. 27 августа в украинской армии заявили об отступлении из Новогродовки.

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      Кристина Есикова
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