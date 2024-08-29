На Украине предложили увеличить рабочий день для восстановления экономики

На Украине призвали увеличить рабочий день. Соответствующее предложение озвучил капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) и эксперт по энергетике Андрей Гнатуш, сообщил телеканал «Киев 24» в Telegram.
«Украинцы должны максимально мобилизоваться. Понять, что война их касается. Я бы на месте государства рассмотрел вариант ввести десятичасовой рабочий день», — заявил Гнатуш.
По его словам, в течение двух часов после обычного рабочего дня украинцы должны работать на восстановление экономики, энергетических мощностей и военно-промышленного комплекса страны.
Ранее в Киеве захотели проводить медосмотры в рамках мобилизации в круглосуточном режиме. Об этом рассказали в военной администрации украинской столицы.