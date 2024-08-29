Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:59, 29 августа 2024Бывший СССР

На Украине предложили увеличить рабочий день для восстановления экономики

Эксперт Гнатуш призвал ввести на Украине десятичасовой рабочий день

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

На Украине призвали увеличить рабочий день. Соответствующее предложение озвучил капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) и эксперт по энергетике Андрей Гнатуш, сообщил телеканал «Киев 24» в Telegram.

«Украинцы должны максимально мобилизоваться. Понять, что война их касается. Я бы на месте государства рассмотрел вариант ввести десятичасовой рабочий день», — заявил Гнатуш.

По его словам, в течение двух часов после обычного рабочего дня украинцы должны работать на восстановление экономики, энергетических мощностей и военно-промышленного комплекса страны.

Ранее в Киеве захотели проводить медосмотры в рамках мобилизации в круглосуточном режиме. Об этом рассказали в военной администрации украинской столицы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

      ФСБ сообщила о применении спецслужбами Украины шпионской техники при планировании терактов

      В России для одной категории населения захотели сделать выходным днем 1 сентября

      Адвокат Дурова заявил о соблюдении Telegram европейских законов

      Названа причина роста рынка смартфонов

      Курьер мошенников похитил более 15 миллионов рублей у российской пенсионерки и попался

      На Украине предложили увеличить рабочий день для восстановления экономики

      Раскрыто состояние Буйнова на фоне слухов о госпитализации

      В Минобороны России заявили о строительстве ВСУ оборонительных сооружений под Курском

      На дне океана обнаружили загадочный золотистый шар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше