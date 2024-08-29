На Украине предложили увеличить рабочий день для восстановления экономики

Эксперт Гнатуш призвал ввести на Украине десятичасовой рабочий день

На Украине призвали увеличить рабочий день. Соответствующее предложение озвучил капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) и эксперт по энергетике Андрей Гнатуш, сообщил телеканал «Киев 24» в Telegram.

«Украинцы должны максимально мобилизоваться. Понять, что война их касается. Я бы на месте государства рассмотрел вариант ввести десятичасовой рабочий день», — заявил Гнатуш.

По его словам, в течение двух часов после обычного рабочего дня украинцы должны работать на восстановление экономики, энергетических мощностей и военно-промышленного комплекса страны.

Ранее в Киеве захотели проводить медосмотры в рамках мобилизации в круглосуточном режиме. Об этом рассказали в военной администрации украинской столицы.