На Украине заявили о предстоящей нелегкой зиме

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: зимой на Украине будет нелегко

На Украине зимой будет нелегко из-за сложившейся ситуации в энергетическом секторе. Об этом сообщил глава государственной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Я очень бы хотел всех порадовать и сказать, что отключений не будет и все будет ок. Но на сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, в которой мы есть, мы не можем быть слишком большими оптимистами», — заявил глава компании в ходе интервью.

Кудрицкий также рассказал о сложностях предстоящей зимой. Он предупредил, что «легкой прогулки следующей зимой точно не будет», и призвал говорить об этом честно. Глава «Укрэнерго» предрек большое количество испытаний следующей зимой для страны, особенно для энергетиков и противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан готовиться к сложной зиме. Он добавил, что власти страны попытаются восстановить поврежденные объекты энергетики, которые необходимо будет еще и защитить системами ПВО.

