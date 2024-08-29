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14:29, 29 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о предстоящей нелегкой зиме

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: зимой на Украине будет нелегко

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине зимой будет нелегко из-за сложившейся ситуации в энергетическом секторе. Об этом сообщил глава государственной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Я очень бы хотел всех порадовать и сказать, что отключений не будет и все будет ок. Но на сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, в которой мы есть, мы не можем быть слишком большими оптимистами», — заявил глава компании в ходе интервью.

Кудрицкий также рассказал о сложностях предстоящей зимой. Он предупредил, что «легкой прогулки следующей зимой точно не будет», и призвал говорить об этом честно. Глава «Укрэнерго» предрек большое количество испытаний следующей зимой для страны, особенно для энергетиков и противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан готовиться к сложной зиме. Он добавил, что власти страны попытаются восстановить поврежденные объекты энергетики, которые необходимо будет еще и защитить системами ПВО.

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      Алевтина Запольская
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