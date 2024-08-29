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06:04, 29 августа 2024Экономика

Названы способы избавиться от плесени в ванной комнате

Эксперт Садырина: избавиться от плесени в ванной комнате можно с помощью соды

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Избавиться от плесени в ванной комнате удастся с помощью соды. Все эффективные для этой цели средства назвала Дарья Садырина, консультант отдела «Сантехника» «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен»), комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт предупредила, что плесень и грибок выделяют токсичные испарения, способные стать причиной возникновения большого количества заболеваний, таких как кожные высыпания, бронхиальная астма. Она отметила, что главными причинами их появления являются высокая влажность, неполадки с отоплением и отсутствие качественной вентиляции. Чтобы решить последнюю проблему, Садырина предложила купить вытяжной вентилятор.

Для удаления плесени в ванной комнате специалист посоветовала использовать специальные профессиональные составы, относящиеся к категории антисептиков, обеззараживатели-очистители воздуха, а также народные средства — соду, перекись водорода и эфирные масла. Однако, предупредила она, последние окажут лишь временный эффект, тогда как первые два смогут ликвидировать плесень и свести к минимуму риск ее повторного появления. Помимо вышеуказанных свойств, очистители воздуха устранят аллергены в воздухе, вредные соединения, а также удалят болезнетворные микроорганизмы.

Ранее в августе домохозяйкам порекомендовали использовать нашатырный спирт для мытья плитки на кухне и в ванной комнат и мытья окон без разводов.

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      Полина Кислицына
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