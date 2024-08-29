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15:38, 29 августа 2024Из жизни

Не подозревавшая о беременности до начала схваток женщина родила в палатке

В Великобритании не знавшая о своей беременности женщина родила в палатке

Фото: Freepik

В Великобритании женщина, не подозревавшая о своей беременности, приняла схватки за отравление испорченной курицей. Об этом пишет The Sun.

Зои Доил отдыхала с мужем Стюартом и двумя детьми в кемпинге на острове Хейлинг несколько дней, когда одним ранним утром проснулась от боли в животе. По словам Зои, она была уверена, что спазмы вызвала курица, съеденная ей на ночь. Однако боль начала странно усиливаться, и вскоре женщина увидела кровь.

Как рассказывает Зои, тогда она встала на четвереньки и начала интуитивно тужиться. Происходящее разбудило Стюарта, и он увидел между ног женщины голову младенца. Зои, до начала схваток не знавшая о своем положении, родила дочь, не выходя из палатки. Во время процесса ей во всем помогал муж. Он же отрезал пуповину и отправился за медицинской помощью.

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По словам женщины, все месяцы беременности у нее были регулярные менструации. Она заметила, что ее вес немного увеличился, но не придала этому значения. Позже Зои осознала, что летала в Турцию, будучи на седьмом месяце беременности. «На самом деле это была скрытая беременность», — объяснила она.

Супруги Дойл заявили, что рады неожиданному рождению дочери. Они мечтали о третьем ребенке, но после посещения врачей не верили, что смогут его завести. Зои назвала девочку Хейли в честь острова, на котором та появилась на свет.

Ранее сообщалось, что медсестра из США неожиданно для себя родила ребенка в туалете фастфуд-ресторана. Не знавшая о беременности женщина пришла в заведение, чтобы купить ланч для пациента, когда у нее внезапно начались схватки.

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      Юлия Юткина
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