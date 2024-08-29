Нидерланды запретили Украине наносить удары по гражданским объектам в России

МО Нидерландов: Киев не должен наносить удары по гражданским объектам в России

Киев не должен наносить удары по гражданским объектам на территории России. Использовать в этих целях переданные Украине истребители F-16 запретил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает РИА Новости.

«Украине явно нельзя этого делать. Такие условия мы поставили», — сказал министр. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью истребителей F-16 могут атаковать только военные объекты в России.

Ранее командующий вооруженными силами страны Онно Эйхельсхейм заявил, что Нидерланды не ограничивали ВСУ в использовании переданных Киеву F-16, в том числе в пространстве над Россией. Нидерланды выделили ВСУ 24 американских истребителя F-16. Эйхельсхейм отказался отвечать на вопрос, сколько из них уже развернуто на Украине.