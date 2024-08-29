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18:21, 29 августа 2024Спорт

Объявлен итоговый состав сборной России на товарищеские матчи в сентябре

Сафонов попал в итоговый состав сборной России на матчи с Таиландом и Вьетнамом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Объявлен итоговый состав сборной России на товарищеские матчи с Таиландом и Вьетнамом в сентябре. Он приводится на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Тренерский штаб команды вызвал 27 футболистов. В их числе оказались два игрока, выступающие в чемпионате Франции, — вратарь Матвей Сафонов из «Пари Сен-Жермен» и полузащитник Далер Кузяев из «Гавра».

Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и начнутся в 16:00 по московскому времени. 5 сентября команда под руководством Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, а 7 сентября встретится с Таиландом.

Вьетнамская команда находится на 115-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Таиланд занимает 101-ю строчку в списке лучших сборных мира.

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      Дарья Коршунова
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