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07:49, 29 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемые в подрыве Крымского моста начали знакомиться с делом

СК не удалось установить всех соучастников подрыва Крымского моста в 2022 году
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Globallookpress.com

Следователям не удалось установить всех соучастников подрыва Крымского моста, совершенного 8 октября 2022 года с использованием начиненной взрывчаткой фуры. Об этом сообщает ТАСС.

Полный круг лиц, причастных к преступлению, не установлен, в этой связи следователи просили оставить под стражей фигурантов дела Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых, чтобы они, находясь на свободе, не смогли связаться со сообщниками и принять меры к сокрытию или уничтожению доказательств.

Расследование уголовного дела завершено, обвиняемые приступили к ознакомлению с его материалами. Рассматривать дело будет Южный окружной военный суд.

По версии следствия, Антипов нашел фуру, которая была взорвана, однако его супруга настаивает, что преступники использовали его вслепую. Фирма Былина значится по документам получателем груза, который везла фура. Также обвинения в причастности к теракту предъявлены Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Среди них граждане России, Армении и Украины.

Организатором теракта признан председатель СБУ Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Он руководил террористической группой, которой поручили уничтожение Крымского моста.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

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      Любовь Ширижик
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