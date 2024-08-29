Обязательные уроки труда в школах и запрет высаживать безбилетников. Как изменится жизнь россиян с 1 сентября?

Спикер Госдумы Володин представил законы, вступающие в силу с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу ряд новых законов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие изменения ждут соотечественников в начале осени.

В школах обязательными станут уроки труда, а предмет «ОБЖ» будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». «Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, это станет хорошим фундаментом для развития и залогом его успеха в будущем», — подчеркнул Володин.

Ранее политик, комментируя введение обязательных уроков труда, заявлял, что школьников нужно готовить к взрослой жизни: девочки должны учиться варить борщ и заботиться о муже, а мальчиков же стоит обучать держать молоток. «Труд никого еще не испортил», — указывал Володин. Даже при наличии таланта без трудолюбия ребенок рискует оказаться в тяжелой ситуации, заключил он.

Кроме того, любые образовательные учреждения будут обязаны вывешивать государственный флаг. Это касается колледжей, школ, техникумов и вузов вне зависимости от того, какой они формы собственности.

Безбилетных инвалидов запретили высаживать из транспорта

С 1 сентября из общественного транспорта будет запрещено высаживать безбилетных инвалидов I группы, которые следуют без сопровождающего. Аналогичная мера была до этого принята в отношении детей, не достигших 16 лет.

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Закон, запрещающий высаживать инвалидов из общественного транспорта, был принят Госдумой в третьем чтении 19 июля 2023 года.

Трудовые права инвалидов также будут дополнительно защищены. Так, работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от двух до четырех процентов от среднесписочной численности трудящихся. «Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации», — добавил Володин.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний

Теперь в реестр дисквалифицированных лиц внесут сведения об учредителях управляющих компаний, чья лицензия была аннулирована. «Также учредители УК, лицензия которых аннулирована, не смогут вновь создать обслуживающую многоквартирные дома организацию до исключения из реестра дисквалифицированных лиц», — написал Володин.

Помимо этого, с осени уточняются условия оплаты сверхурочной работы — по закону работодатель будет обязан рассчитывать компенсацию исходя из текущей зарплаты сотрудника, включая премии и другие выплаты.

Изменятся требования к таксистам и экскурсоводам

С 1 сентября будет усилена защита прав пассажиров такси — перевозчиков обязали страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

Также в России с осени повышается качество туристических услуг — в законодательстве уточняются требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам. Предполагается, что они должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Защита информационных систем и оказание первой помощи

В перечень вступающих в силу с 1 сентября законов также вошел документ, который защищает информационные системы от атак. Так, государственные и муниципальные информационные системы будут обязаны пользоваться услугами хостинг-провайдеров, сервера которых находятся только в России, которые являются российским юрлицом и подключены к государственной системе противодействия кибератакам.

Также с осени уточняются условия оказания первой помощи. Предполагается, что Минздрав установит комплекс мероприятий и их последовательность. «В аптечки первой помощи разрешается включать лекарства, ранее они наполнялись только перевязочными материалами, жгутами, масками, перчатками и т.д. Кроме того, уточняются понятие и условия оказания первой помощи», — заключил Володин.