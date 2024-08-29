ОДКБ раскритиковала НАТО за наращивание группировки у ее границ

Глава штаба ОДКБ: НАТО наращивают группировку якобы от угрозы с Востока

НАТО наращивает группировку у западных границ Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) под предлогом защиты от «угрозы с Востока». Об этом сообщил начальник штаба ОДКБ Андрей Сердюков, передает ТАСС.

Он добавил, что операция Украины в Курской области способствует росту напряженности в зоне ответственности ОДКБ.

Ранее в ОДКБ назвали атаку ВСУ на Курскую область новым этапом эскалации. В организации добавили, что им к настоящему моменту не поступало обращений со стороны России в связи с ситуацией в Курской области.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил НАТО в срыве строительства архитектуры безопасности в Евразии. Он добавил, что это абсолютно безальтернативный путь.

