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10:33, 29 августа 2024Бывший СССР

ОДКБ раскритиковала НАТО за наращивание группировки у ее границ

Глава штаба ОДКБ: НАТО наращивают группировку якобы от угрозы с Востока

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

НАТО наращивает группировку у западных границ Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) под предлогом защиты от «угрозы с Востока». Об этом сообщил начальник штаба ОДКБ Андрей Сердюков, передает ТАСС.

Он добавил, что операция Украины в Курской области способствует росту напряженности в зоне ответственности ОДКБ.

Ранее в ОДКБ назвали атаку ВСУ на Курскую область новым этапом эскалации. В организации добавили, что им к настоящему моменту не поступало обращений со стороны России в связи с ситуацией в Курской области.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил НАТО в срыве строительства архитектуры безопасности в Евразии. Он добавил, что это абсолютно безальтернативный путь.

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      Илья Таксюр
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